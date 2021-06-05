İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberimize göz atarak Haziran 5 Cumartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:50
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Burcu İle Hafta Sonu programıyla başlıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Vahe ile Evde Mutluluk adlı sevilen program yer alıyor. Akşam yılları sonra ekranlara dönen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla İbo Show programı yayınlanacak.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 05.06.2021 17:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?
Yemin dizisine katılan Cansu Tuman kimdir? Feride karakteri kimdir?
Kırmızı Oda 40. bölüm tek parça izle - Kırmızı Oda son bölüm TV 8 canlı izle
Bugün hangi maçlar var, 5 Haziran 2021 Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
Vergi borcu yapılandırma E beyanname şifresi nasıl ve nereden alınır?
Yerli aşı ne zaman geliyor? Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı çalışmaları için açıklama
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çiftlik hayvanları nelerdir? Çiftlik Hayvancılığı devlet tarafından destekleniyor mu?
TJK 5 Haziran 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 41. yeni bölümde neler olacak?
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
Son Yaz 21. son bölüm full tek parça izle Fox TV 4 Haziran 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.