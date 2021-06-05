İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Cumartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 05.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 06:03
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
Takip Et:

ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 5 Haziran 2021 Cumartesi canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:30 ATV' DE HAFTASONU

10:00 MALEFİZ

11:55 EDHO

16:30 FANTASTİK CANAVARAR

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARDEŞLERİM

00:20 HOBBİT 3

03:05 MARAŞLI

05:10 KURULUŞ OSMAN

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar ATV’de Hafta Sonu ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile film kuşağı yer alırken akşam kuşağında Kardeşlerim dizisi ekranlara geliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında 5 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 06:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı ATV kanalında bugün neler var?
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 dizi, film ve programları
Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışında ne var?
Kanal 7 5 Haziran 2021 Cumartesirtesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışında neler var?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal D'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zamana ertelendi? Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi
Sol Yanım dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz kimdir?
444 0 375 nerenin telefon numarasıdır? 444 0 375 hangi firmaya ait?
Akrep 25. bölüm fragmanı izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe özeti
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
2021 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
PTT Kart numarası nerede yazar? Hesap numarası kartın hangi kısmında yer alır?
Koltuk altı kararması nasıl gider? Koltuk altı neden kararır?
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Arka Sokaklar 592. bölüm izle Kanal D kesintisiz full tek parça canlı yayın

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.