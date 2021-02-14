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40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler

40 programı, 3 Ekim 2018 tarihinde CNN Türk'te Buket Aydın sunuculuğuyla yayın hayatına başlamıştır. Program artık bir dijital platform olan GAİN' de yayınlanacaktır. Programın sunuculuğunu Jülide Ateş devralmıştır. Güzel sunucu hakkında detaylar merak edilmiştir.

14 Şubat 2021 Pazar 21:44
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
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Haber Global’da yayınlanan 40 programı oldukça ilgi görmektedir. Her bölümde bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaşan program, final yapmaya karar verdi. Programın bitmesinin ardından tekrar başlayıp başlamayacağı merak edildi. Program yeni bir dijital platformda yayınlanacak. Gain’de seyirci karşısına çıkacaktır.

40 programının sunucusu kim?

Programın sunucusu ilk bölümlerde Buket Aydın idi. Ardından Jülide Ateş bu göreve getirildi. Programın yapımcılığını BBO üstlenmiştir. Tasarım ise Şafak Bakkalbaşıoğlu ve MahPeri Altun Uçar’a aittir.

Jülide Ateş kim?

6 Mayısıs 1971 Elazığ doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Asıl mesleği öğretmenlik olan Ateş, aktif olarak sunuculuk yapmaktadır. Ateş daha önce Star TV, Kanal D, Kanal 1, TGRT, Habertürk, Show TV, Haber Global kanallarında çalıştı. 1990 senesinde Türkiye güzeli seçilmiştir. Ertesi yıl Miss Universe ve Miss World yarışmalarında da derece elde etmiştir.

İnstagram hesabı var mı?

Başarılı sunucu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Hesabında 4245 gönderisi ve 228 binden fazla takipçisi vardır. Kullanıcı adı ise @julideates ‘dir.

Jülide Ateş evli mi?

Ateş, ilk evliliğini 1995’te iş insanı Cemal Özgörkey ile yaptı. 6 ay sonra boşandı. Ateş 2001’de gazeteci Emre İskeçeli ile yurtdışında evlendi ve bu evlilik 19 yıl sürdü. Bir çocuğu olan çift geçen sene boşandı.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
40Gain
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