40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler

Haber Global’da yayınlanan 40 programı oldukça ilgi görmektedir. Her bölümde bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaşan program, final yapmaya karar verdi. Programın bitmesinin ardından tekrar başlayıp başlamayacağı merak edildi. Program yeni bir dijital platformda yayınlanacak. Gain’de seyirci karşısına çıkacaktır.

40 programının sunucusu kim?

Programın sunucusu ilk bölümlerde Buket Aydın idi. Ardından Jülide Ateş bu göreve getirildi. Programın yapımcılığını BBO üstlenmiştir. Tasarım ise Şafak Bakkalbaşıoğlu ve MahPeri Altun Uçar’a aittir.

Jülide Ateş kim?

6 Mayısıs 1971 Elazığ doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Asıl mesleği öğretmenlik olan Ateş, aktif olarak sunuculuk yapmaktadır. Ateş daha önce Star TV, Kanal D, Kanal 1, TGRT, Habertürk, Show TV, Haber Global kanallarında çalıştı. 1990 senesinde Türkiye güzeli seçilmiştir. Ertesi yıl Miss Universe ve Miss World yarışmalarında da derece elde etmiştir.

İnstagram hesabı var mı?

Jülide Ateş evli mi?

Başarılı sunucu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Hesabında 4245 gönderisi ve 228 binden fazla takipçisi vardır. Kullanıcı adı ise @julideates ‘dir.

Ateş, ilk evliliğini 1995’te iş insanı Cemal Özgörkey ile yaptı. 6 ay sonra boşandı. Ateş 2001’de gazeteci Emre İskeçeli ile yurtdışında evlendi ve bu evlilik 19 yıl sürdü. Bir çocuğu olan çift geçen sene boşandı.