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4 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? başlıklı haberimizi, 04.05.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:01
4 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’4 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 04.05.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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