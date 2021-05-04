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4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 12:02
4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 01 Mayıs Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 01 Mayıs Cumartesi yayın akışı

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Beni Bırakma 

08:00 Kuşlarla Yolculuk

08:40 Masumlar Apartmanı 

11:30 Anneler Stüdyo 

13:20 Bir Zamanlar Kıbrıs 

16:15 Maceraya Yolculuk 

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Gönül Dağı 

23:45 Mavera (Altyazılı)

01:10 İyilik Hikayeleri 

02:15 Mesnevi'den Hikayeler 

02:45 Sahur Bereketi 

04:20 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

 

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 04.05.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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