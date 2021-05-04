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4 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 4 Mayıs 2021 tarihli haberimizde Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:00
4 Mayıs 2021 Salı Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 4 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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