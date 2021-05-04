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4 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları

Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 4 Mayıs 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 06:01
4 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

 

 

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Hekimoğlu

16.00 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Galaksinin Koruyucuları

22.45 Star Wars; Son Jedi

01.45 Çok Güzel Hareketler 2

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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