4 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 17 Nisan Cumartesi yayın akışı
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06:30Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
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07:45Allı Zeynebim
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09:45Elvan
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11:20Başkent Kulüsi
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12:45Yaralı Kalbim
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15:00Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
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16:00Masum
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18:00Hafta Sonu Haberleri
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18:50İftar Saati
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20:00Yemin
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22:30Hz. Yusuf
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00:15Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı
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02:10Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
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04:50Mukabele
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Son Güncelleme: 04.05.2021 18:01