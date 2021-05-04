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4 Mayıs 2021 Salı günü TV8 yayın akışı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Salı günü TV8 yayın akışı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 04.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 18:01
4 Mayıs 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 04.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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