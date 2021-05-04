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4 Mayıs 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Salı günü Star TV yayın akışı haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 04.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

04 Mayıs 2021 Salı 12:01
4 Mayıs 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. 

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saat 20.00'de Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 4 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:00 Medcezir
  • 06:00 Güzel Köylü
  • 08:15 Cocomelon
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 13:00 En Güzel Bölüm
  • 13:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
  • 14:15 Boşver Arkadaş
  • 16:00 Kağıt Ev
  • 18:45 Star Haber
  • 20:00 Menajerimi Ara
  • 00:15 Kağıt Ev
  • 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
  • 05:00 Türk Müziği

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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