4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.
Kanal D 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı
06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16.00 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Galaksinin Koruyucuları
22.45 Star Wars; Son Jedi
01.45 Çok Güzel Hareketler 2
02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05.30 Müzik Arası
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