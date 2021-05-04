İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı

Birçok kişinin merak ettiği 4 Mayıs 2021 Salı günü gündeme gelen Salı günü Kanal D yayın akışı konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 04-05-2021 tarihli haberimizde Salı günü Kanal D yayın akışı hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 18:02
4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 06:30’da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 24 Nisan Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

 

 

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Hekimoğlu

16.00 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Galaksinin Koruyucuları

22.45 Star Wars; Son Jedi

01.45 Çok Güzel Hareketler 2

02.30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı
4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
TRT 1'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
4 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
4 Mayıs 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
4 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?
Star TV 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Beşiktaş şampiyonluğunu ne zaman ilan edebilir? BJK şampiyonluk için kaç puan lazım?
Apple iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Uygun faizli hayvancılık kredisi veren bankalar hangisidir? Mayıs 2021
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
SGK Rapor parası sorgulama telefon numarası ve iletişim kanalları
Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Çukur 127 bölüm tek parça izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.