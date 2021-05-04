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4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı

12:00 sularında basına yansıyan Salı günü Kanal 7 yayın akışı haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Mayıs 4 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 12:01
4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 17 Nisan Cumartesi yayın akışı

  • 06:30 

    Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

  • 07:45

    Allı Zeynebim

  • 09:45

    Elvan

  • 11:20

    Başkent Kulüsi 

  • 12:45

    Yaralı Kalbim

  • 15:00

    Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

  • 16:00

    Masum

  • 18:00

    Hafta Sonu Haberleri

  • 18:50

    İftar Saati

  • 20:00

    Yemin

  • 22:30 

    Hz. Yusuf

  • 00:15

    Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı

  • 02:10

    Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 

  • 04:50

    Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 04.05.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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