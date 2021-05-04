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4 Mayıs 2021 Salı günü Atv yayın akışı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Salı günü Atv yayın akışı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 4 Mayıs 2021 Salı'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:01
4 Mayıs 2021 Salı günü Atv yayın akışı
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 13:00

    Maraşlı

  • 15:30

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Kuruluş Osman

  • 03:20

    Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01
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