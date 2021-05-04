İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

4 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi, kritik gelişmeleriyle 04.05.2021 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

04 Mayıs 2021 Salı 12:02
4 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 10 Nisan Cumartesi yayın akışı

07:30

ATV’de Hafta Sonu

  • 10:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 13:00

    Maraşlı

  • 15:30

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    ATV Ana Haber

  • 20:00

    Yerli Dizi : Kardeşlerim

  • 00:20

    Yerli Dizi : Kuruluş Osman

  • 03:20

    Yerli Dizi : Kırgın Çiçekler

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 12:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Leyla ile Mecnun Exxen 2021 oyuncu kadrosunda kimler var?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Bill Gates kimdir, kaç yaşındadır? Bill Gates eşi Melinda Gates kaç yaşında, ne zaman evlendiler?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Survivor Ekstra Semih Öztürk neden yok, dönecek mi? Semih Öztürk Survivor Ekstra'ya ne zaman dönecek?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

Popüler Haberler

4 Mayıs 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal D'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
4 Mayıs 2021 Salı TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
4 Mayıs 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Mayıs 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
4 Mayıs 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Engelli erken emeklilik için yapılması gerekenler nelerdir? 2021
Yasak Elma yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Rüyada fındık ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Tam kapanmada AVM'ler açık mı?
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Kağıt Ev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Star TV Kağıt Ev 3. bölüm tek parça izle!
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2021
Hasta kabul sekreterinin çalışma alanları nelerdir? Hasta kabul kursu veren kurumlar
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Mayıs 2021 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?
SGK ilişiksiz belgesi nasıl alınır? SGK ilişiksizlik belgesi online başvuru işlemleri ve SGK ilişiksiz belgesi yönetmeliği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.