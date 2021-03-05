4 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı

merak ediliyor. Ülkemizdeki kanallarda her gün birbirinden çeşitli programlar ve diziler yayınlanmaktadır. Bu dizilerin ne kadar eksiğin kaldı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre birinci sırada ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova‘da dizisi yer aldı. İkinci sırada yine ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programı bulunuyor. Üçüncü sıraya baktığımızda yine ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alıyor. Dördüncü sırada FOX TV’de Mucize Doktor var. Beşinci sırada ise yine FOX TV’den Selçuk Tepeli ile FOX ana haber bülteni yer alıyor. Altıncı sırada ATV’nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özeti yer alıyor.