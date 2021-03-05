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4 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı

Türkiye’de her gün birbirinden farklı diziler ve programlar yayınlanıyor. İzleyiciler bu programların reyting sonuçlarını merak ediyor. 4 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı.

05 Mart 2021 Cuma 11:32
4 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı
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Reyting sonuçları merak ediliyor. Ülkemizdeki kanallarda her gün birbirinden çeşitli programlar ve diziler yayınlanmaktadır. Bu dizilerin ne kadar eksiğin kaldı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2021 reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre birinci sırada ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova‘da dizisi yer aldı. İkinci sırada yine ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programı bulunuyor. Üçüncü sıraya baktığımızda yine ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alıyor. Dördüncü sırada FOX TV’de Mucize Doktor var. Beşinci sırada ise yine FOX TV’den Selçuk Tepeli ile FOX ana haber bülteni yer alıyor. Altıncı sırada ATV’nin Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özeti yer alıyor.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:32
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Anahtar Kelimeler:
Reyting Sonuçları4 Mart 2021
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