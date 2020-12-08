4 Kardeşin Hayatlarını Konu Alan Kardeşlerim Dizisi ATV Ekranlarında

Serkan Birinci yönetmenliğinde ele alınan dizinin senaryosu Gül Abus Semerci tarafında yazılmaktadır. NG Medya’nın yapımcılığı tarafından ATV ekranında seyircilerle buluşmak için Kardeşlerim dizisi çekimleri İstanbul’da başladı. Dizinin tarihi ve yayın saati de netleşmiş değil. Diziyle alakalı çok detaylı bilgiler yok şu an. Yeterli bilgiler geldiği takdirde sizleri bilgilendireceğiz haberimizde.

Kardeşlerim Dizisi Oyuncu Kadroları

Kardeşlerim dizisi,kavramını ele alıp birlik ve beraberliği sağlama adına kardeşlik bağını ön plana çıkarmayı, doğru ve yanlış kavramları ele alıp varlık ve yokluk konularını ele alıyor.

İzleyicilerin merakla başlamasını beklediği Kardeşlerim dizisinde kimler yer alıyor; Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Melis Minkari, Cihan Şimşek, Kaan Sevi ve Recep Usta kadroyu oluşturuyor.