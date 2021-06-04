4 Haziran 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?

4 Haziran 2021 Cuma gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Cuma akşamları televizyonda Arka Sokaklar, Son Yaz ve Kırmızı Oda dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

4 Haziran 2021 Cuma reyting sonuçları

Geçen haftanın reyting sonuçları (28 Mayıs 2021 Cuma)

4 Haziran Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 28 Mayıs Cuma günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra TV 8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda’nın oldu. AB grubunda Kırmızı Oda zirveyi bırakmadı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;