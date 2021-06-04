İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:01
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 ARKA SOKAKLAR

00:15 CAMDAKİ KIZ

02:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 4 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Arka Sokaklar dizisi ekranlara geliyor. 4 Haziran 2021 Cuma Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında4 Haziran 2021 Cuma günü Arka Sokaklar dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 4 Haziran 2021 Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

Star TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kanal 7 4 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu karakterini kim canlandırıyor? Maruf Otajonov biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinde Beyin Cerrahı Haluk karakterini Cengiz Tangör canlandırıyor
Yuma Suzuki kimdir, hangi takımlarda oynadı? Yuma Suzuki hakkında bilgiler
Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2021 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm tek parça izle - Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm TRT 1 canlı izle
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları
3 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 62. yeni bölümde neler olacak?
Bugün kimin maçı var? 3 Haziran 2021 Perşembe maç programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.