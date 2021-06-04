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4 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Cuma TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Haziran 4 Cuma tarihli haberimizde Cuma TV 8 yayın akışında hangi diziler var?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 06:02
4 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 4 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

13:15 DOYA DOYA MODA

17:15 SURVİVOR PANORAMA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

02:30 DOYA DOYA MODA

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 4 Haziran 2021 Cuma günü yayın akışı 8’de Sağlık programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı Doya Doya Moda ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 04.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı OdaDiziCumaYayın AkışıTV 8
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