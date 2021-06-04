4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 İLK BASKI (CANLI)

08:50 TAKVİM YAPRAKLARI

08:55 HAVA DURUMU

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (CANLI)

09:15 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

09:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

10:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

11:00 SPOR MANŞET (CANLI)

12:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

13:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

13:45 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU (CANLI)

15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " ÇEKYA - TÜRKİYE " (CANLI)

18:00 SPOR MERKEZİ (CANLI)

19:55 HAVA DURUMU

20:00 SPOR AKŞAMI (CANLI)

21:00 AVRUPANIN PASLAŞMASI (CANLI)

22:30 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)

00:30 SPOR ARTI (CANLI)

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+