İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?

03:00 sularında basına yansıyan Cuma TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var? haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Haziran 4 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 03:00
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 İLK BASKI (CANLI)

08:50 TAKVİM YAPRAKLARI

08:55 HAVA DURUMU

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (CANLI)

09:15 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

09:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

10:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

11:00 SPOR MANŞET (CANLI)

12:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

13:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

13:45 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU (CANLI)

15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " ÇEKYA - TÜRKİYE " (CANLI)

18:00 SPOR MERKEZİ (CANLI)

19:55 HAVA DURUMU

20:00 SPOR AKŞAMI (CANLI)

21:00 AVRUPANIN PASLAŞMASI (CANLI)

22:30 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)

00:30 SPOR ARTI (CANLI)

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 03:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Havuz ve denizden corona virüsü bulaşır mı? Uzmanlardan açıklamalar
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Camdaki Kız 8. bölüm izle full, tek parça izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm full izle! Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm tek parça TRT 1 3 Haziran 2021
Baki Koçak kimdir? Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kaç yaşında, nereli?
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Güner oynadığı diziler
BİM 4 Haziran 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 4 Haziran 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bir Zamanlar Kıbrıs 10.bölüm fragmanı ve 10 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Kanal 7 4 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 4 Haziran 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.