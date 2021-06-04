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4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 04.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 03:02
4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Show TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma Show TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Show TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Show TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:00 ALEV ALEV

08:30 EBRU AKEL’LE KADIN İSTERSE

10:00 DR. ENDER SARAÇ İLE

11:45 BİR ŞANSIM OLSA

13:00 SEVCAN'LA LEZZET YOLUNDA

15:15 DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:15 KANA KAN

Show TV nasıl izlenir?

Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Alev Alevdizisiyle başlıyor. Show TV 4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı içerisinde sabah programları Ebru Akel’le Kadın İsterse yer alıyor. Hayata dair konuların kadınların gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle kuşağında Sevcan’la Lezzet Yolunda adlı sevilen program yayınlanıyor. Show TV 4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışı akşam kuşağında sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, ardından ise Kana Kan filmi yayınlanıyor. 4 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra değerli yapımlar yer alıyor.

Show TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Show TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Show TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Show TV frekans bilgileri

Alış Frekansı: 12219,0 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 6.500 Msym/s

FEC Rate: 3/4

Transporder: 14

Show TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 22

D-Smart: 23

Turksat Kablo TV: 8

Teledünya: 24


Son Güncelleme: 04.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Yayın AkışıShow Tv
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