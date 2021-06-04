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4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 06:02
4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 ANNE KANADI

09:30 CUMA SOHBETLERİ

11:30 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ [CANLI]

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 EVLERİNİN ÖNÜ MERSİN

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 4 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 4 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 4 Haziran 2021 Cuma günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 4 Haziran 2021 Cuma günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 04.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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