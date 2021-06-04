İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Cuma ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 04.06.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 15:04
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, 4 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 4 Haziran 2021 Cuma canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

00:20 BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında  4 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ekranlara geliyor. ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında  4 Haziran 2021 Cuma günü Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler  4 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 04.06.2021 15:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız Gülşan kimdir? Hangi filmlerde oynamıştır ?
Yıldız Gülşan kimdir? Hangi filmlerde oynamıştır ?
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
Güliz Gündüz kimdir? Güliz Gündüz hakkında bilgiler
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım'ın Konağı Cuma canlı izle, TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle TAMMADIR
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 189. bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti TRT 1
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
Nihan Aypolat kimdir, kaç yaşındadır? Nihan Aypolat’ın hayatı
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

4 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
4 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal D yayın akışı
Deniz salyası zehirli midir, insana zarar verir mi? Müsilaj nedir, neden olur?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Haziran 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Masum 439. bölüm Kanal 7 canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Masum yeni son bölüm izle
Beni Bırakma 621.bölüm fragmanı ve 7 Haziran 2021 Pazartesi özeti
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Haziran 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 4 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Oyunun Sonu filmi konusu nedir? Oyunun Sonu filmi oyuncu kadrosu ve fragmanı
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2021
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
E-devlet ile kredi notu sorgulama ve hesaplama
Hava durumu nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma yarın hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Akrep 24. bölüm izle full, tek parça izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.