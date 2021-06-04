İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları

Haziran 4 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Cuma ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 00:02
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

ATV birbirinden değerli yapımlarıyla her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı içerisinde sevilen dizi, film ve programlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları anında takip etmek adına ATV’de bugün ne var, 4 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları araştırıyor. ATV 4 Haziran 2021 Cuma canlı yayın akışı açıklandı. 

ATV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “ATV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran ATV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

08:30 NİHAT HATİPOĞLU

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

00:20 BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI

ATV nasıl izlenir?

ATV ekranlarında  4 Haziran 2021 Cuma günü gündüz kuşağında yayınlar Kahvaltı Haberleri ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen dizi Beni Bırakma ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yer alırken akşam kuşağında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi ekranlara geliyor. ATV  4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. ATV dizi yayın akışında  4 Haziran 2021 Cuma günü Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi yayınlanacak. ATV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler  4 Haziran 2021 Cuma ATV’de bugün ne var, ATV günlük yayın akışını araştırıyor. ATV günlük yayın akışında Cuma günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

ATV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak ATV canlı yayını takip edilebiliyor.

ATV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

ATV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12054

Polarizasyon yatay

Symbol rate 27500

FEC 5/6

ATV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Güncel Yayın AkışıAtv Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

4 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Star TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Show TV 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
4 Haziran 2021 Cuma ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kanal 7 4 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
4 Haziran 2021 Cuma TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Haziran 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması
Oyuncu Özer Arslan kimdir?
2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Show Tv Üç Kuruş dizisi oyuncuları kim? Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru kanalları
3 Haziran 2021 Perşembe TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kuruluş Osman 62. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 62. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.