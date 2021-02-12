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3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu ve başvuru formu linki

TRT 1’in ilgiyle takip edilen yarışması 3’te 3 Tarih tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmayı izleyen ve yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar ise yarışmaya katılım şartlarını araştırıyor. 3’te 3 Tarih yarışmasına başvuru nasıl yapılır? 3’te 3 Tarih yarışması için gereken başvuru formuna nereden ulaşılır? İşte detaylar...

12 Şubat 2021 Cuma 01:45
3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu ve başvuru formu linki
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TRT 1’de yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen 3’te 3 Tarih yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok takip edilen yarışmalarının başında gelen 3’te 3 Tarih yarışması, izleyicileri içine çekmeye devam ediyor. Yarışmayı izleyen izleyicilerin ise aklında, yarışmaya nasıl katılabilirim sorusu oluşuyor. İşte 3’te 3 Tarih yarışmasına katılmak için yapmanız gerekenler...

3’te 3 Tarih yarışmasının içeriği

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan 3’te 3 Tarih yarışması, kazandırmaya devam ediyor. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey ise, üst üste 3 soruyu doğru cevaplamak. Doğru cevapladığınız takdirde yarışmaya devam ediyorsunuz ve sıradaki soruları görebiliyorsunuz. Joker hakkınızın da bulunduğu yarışmada, ‘Tamam’ veya ‘Devam’ deme hakkına da sahipsiniz.

Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?

Yarışmayı izleyen vatandaşlar, yarışmacı olarak katılmak istiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise https://www.3te3.tv/ adresine girmeniz ve başvuru formunu doldurmanız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, https://basvuru.3te3.tv/ buradan başvurularını yapabilirler.

Yarışmayı kim sunuyor?

Yarışmaya katılmak isteyen kişiler, yarışmanın sunucusunu da merak ediyor. TRT 1’de yayınlanan 3’te 3 Tarih yarışmasını, Pelin Çift sunmaktadır.

Yarışmanın kuralları nelerdir?

Her biri 3 şıklı 18 sorudan oluşan yarışmada büyük ödül 500 bin TL’dir. Bütün sorulara doğru cevap veren yarışmacı, 500 bin TL kazanır. Yarışmada ilerlemek için üst üste 3 soruya doğru cevap vermek gerekiyor. Üst üste 3 doğru cevabın ardından yarışmacı ‘Tamam’ diyerek yarışmadan çekilebilir. Devam etmek isteyen yarışmacılar ise ‘Devam’ diyerek yarışmaya devam eder.



Son Güncelleme: 12.02.2021 01:45
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Anahtar Kelimeler:
3te 3 TarihTrt 1
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