3'te 3 Tarih yarışması başvuru nasıl yapılır? 3'te 3 Tarih başvuru formu ve başvuru formu linki

TRT 1’de yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen 3’te 3 Tarih yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların en çok takip edilen yarışmalarının başında gelen 3’te 3 Tarih yarışması, izleyicileri içine çekmeye devam ediyor. Yarışmayı izleyen izleyicilerin ise aklında, yarışmaya nasıl katılabilirim sorusu oluşuyor. İşte 3’te 3 Tarih yarışmasına katılmak için yapmanız gerekenler...

3’te 3 Tarih yarışmasının içeriği

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan 3’te 3 Tarih yarışması, kazandırmaya devam ediyor. Kazanmak için yapmanız gereken tek şey ise, üst üste 3 soruyu doğru cevaplamak. Doğru cevapladığınız takdirde yarışmaya devam ediyorsunuz ve sıradaki soruları görebiliyorsunuz. Joker hakkınızın da bulunduğu yarışmada, ‘Tamam’ veya ‘Devam’ deme hakkına da sahipsiniz.

Yarışmaya nasıl başvuru yapılır?

Yarışmayı kim sunuyor?

Yarışmayı izleyen vatandaşlar, yarışmacı olarak katılmak istiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey ise https://www.3te3.tv/ adresine girmeniz ve başvuru formunu doldurmanız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, https://basvuru.3te3.tv/ buradan başvurularını yapabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyen kişiler, yarışmanın sunucusunu da merak ediyor. TRT 1’de yayınlanan 3’te 3 Tarih yarışmasını, Pelin Çift sunmaktadır.

Yarışmanın kuralları nelerdir?

Her biri 3 şıklı 18 sorudan oluşan yarışmada büyük ödül 500 bin TL’dir. Bütün sorulara doğru cevap veren yarışmacı, 500 bin TL kazanır. Yarışmada ilerlemek için üst üste 3 soruya doğru cevap vermek gerekiyor. Üst üste 3 doğru cevabın ardından yarışmacı ‘Tamam’ diyerek yarışmadan çekilebilir. Devam etmek isteyen yarışmacılar ise ‘Devam’ diyerek yarışmaya devam eder.