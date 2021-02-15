360 TV Benim Yemeğim program sunucusu Rafet İnce kimdir?

360 Tv yeni dizi ve yarışma programlarıyla izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Yine bir yenisi daha eklenecek olan yapımlar arasında Benim Yemeğim adlı yemek programının sunucu ismi ünlü Şef Rafet İnce oldu. Ünlü Şef Rafet ince kimdir hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Yarışma programı olan Benim Yemeğim, her hafta 4 yarışmacı yeteneklerini sergileyecek. Dünyanın en adil yarışması olarak ünlenen yarışmada puanlama sistemi gözler kapalı olarak verilecek. Aynı yemeği aynı malzemeler ile yapan yarışmacıların gözleri kapalı şekilde kendi yemekleri de dahil şekilde puanlama yapmaları gerekecek. 5 günün sonunda en fazla puana sahip olan yarışmacı 10 bin liranın sahibi olacak.

Rafet İnce kimdir?

Şef Rafet İnce'nin jüri olacağı yarışma programı Benim Yemeğim için başvrurular başladı. Nenim Yemeğim yarışmasına www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

The Taste Türkiye ile adını duyuran şef Rafet İnce 1981 Konya Ereğli'de doğmuştur.

Mesliğine Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başlayan Rafet İnce daha sonra uluslararası alanda da bir çok ödül kazanmıştır. Lise, üniversite ve Turizm Lise'lerinde çok sayıda konferans vermiştir.

Rafet İnce BBC Good Food dergisinin 2008'den beri editörlüğünü yapmaktadır. İnce ayrıca Wacs-Dünya Aşçılar Konfederasyonu jürilerindendir. 2017'de aşçıların Oscar'ı sayılan Gourmand world cookbook awards için Türkiye'de en iyi yemek yapan kişi ünvanını elde etmiştir. Rafet İnce evli ve iki çocuk babasıdır.