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31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 31.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:57
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında neler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 09:57
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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