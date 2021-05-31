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31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?

Pazartesi TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:57
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler TV 8 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 31.05.2021 06:57
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıYarışmaMasterchefDiziTV 8
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