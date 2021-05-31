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31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Pazartesi Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 31 Mayıs 2021 Pazartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 01:36
31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Güllerin Savaşı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 01:36
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Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
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