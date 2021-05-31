İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Pazartesi Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 31.05.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 31 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Güllerin Savaşı

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Canlı YayınKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?

Popüler Haberler

31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Yasak Elma dizisi Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin hakkında bilgiler
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
31 Mayıs 2021 Pazartesi 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Teşkilat dizisinde Adem karakterine Yavuz Bingöl hayat veriyor
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek'in hayatı ve yer aldığı diziler
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay'ın yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.