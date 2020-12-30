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31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? TV yayın akışında neler var?

Koronavirüs salgını kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşların yılbaşına evlerinde gireceği anlamına geliyor. Durum böyle olunca da vatandaşların en çok merak ettiğini konulardan bir tanesi, televizyonda yayınlanacak olan yapımlar. Peki, yılbaşı günü televizyon kanallarında hangi yapımlar yer alacak? İşte detaylar...

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:55
31 Aralık Perşembe yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? TV yayın akışında neler var?
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2020’nin son günlerine girmiş bulunmaktayız. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olmasından dolayı, birçok vatandaş yılbaşını evlerinde geçirecek. Yılbaşını evde geçirecek vatandaşın merak ettiğini konulardan bir tanesi de, yılbaşı akşamı televizyonda hangi yapımların yer alacağı. İşte yılbaşı akşamında yer alacak yapımlar...

 

Star TV

 

Star TV’de yılbaşı akşamı, İbo Show yayınlanacak. Normalde cumartesi günleri yayınlanan program, Yılbaşı Özel bölümüyle perşembe akşamı ekranlara gelecek. İbrahim Tatlıses’in sunumuyla gerçekleşen programa, birçok ünlü konuk katılacak. Seda Sayan, Bülent Ersoy, Hande Yener, Şafak Sezer ve Serdar Ortaç’ın katılacağı program, saat 20:00’de başlayacak.

Star TV’de gün içinde ise: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, Gerçeğin Peşinde, Söz ve Star Haber yapımları yer alacak.

 

Kanal D

 

Kanal D’de yılbaşı akşamı, Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak. Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan program, izleyicilere komedi şöleni yaşatacak. Birçok ünlünün konuk olarak katılacağı program, akşam saat 20:00’de başlayacak. Program hem güldürecek hem de izleyiciye müzik şöleni yaşatacak.

Kanal D’de gün içinde yayınlanacak diğer yapımlar ise: Neler Oluyor Hayatta?, Gelinim Mutfakta, Yatıya Misafirim Var ve Kanal D Ana Haber.

 

Fox TV

 

Fox TV’de yılbaşı akşamı, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Kılıbık filmi yayınlanacak. Film izleyiciye, Kemal Sunal’ın esprileriyle komik anlar yaşatacak. Film, akşam saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Fox TV’de diğer yayınlanacak yapımlar ise: Çalar Saat, Çağla ile Yeni Bir Gün, Aşk Yeniden, Temizlik Benim İşim, Zuhal Topal’la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber.

 

ATV

 

ATV’de yılbaşı akşamı, Kim Milyoner Olmak İster programı yayınlanacak. Yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan program, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşecek. Programa yarışmacı olarak birbirinden ünlü isimler katılacak. Program akşam saat 20:00’de başlayacak.

ATV’de gün içinde yayınlanacak diğer yapımlar ise şu şekilde: Kahvaltı Haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Gün Ortası, Beni Bırakma, Esra Erol’da, ATV Ana Haber.

 

TV8

 

TV8’de yılbaşı akşamı, ilgiyle takip edilen program MasterChef ekranlara gelecek. Program akşam saat 20:00’de başlayacak.

TV8’de gün içinde yayınlanacak diğer yapımlar ise şu şekilde: 8’de Sağlık, Oynat Bakalım, MasterChef Türkiye, Doya Doya Moda.

 

TRT 1

 

TRT 1’de yılbaşı akşamı, sevilen dizi Kalk Gidelim yayınlanacak. Final bölümüyle ekranlara gelecek dizi, saat 20:00’de başlayacak.

TRT 1’de gün içinde ise: Türkan Hanım’ın Konağı, Gönül Dağı, Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar, Acemi Anneler, Seksenler, Ana Haber ekranlara gelecek.

 

Show TV

 

Show TV’de yılbaşı akşamı, Güldür Güldür Show programı ekranlara gelecek. İzleyicilere komik anlar yaşatacak program, saat 20:00’de başlayacak.

Show TV’de gün içinde yayınlanacak diğer programlar ise şu şekilde: Kendine İyi Bak, Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler, Yeni Gelin, Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, Show Ana Haber.



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:55
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