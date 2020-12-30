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31 Aralık 2020 yılbaşında hangi programlar yayınlanacak?

Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlarımız yılbaşını evde geçirecek. Bundan dolayı vatandaşlarımız internet üzerinden yılbaşında dizilerin olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık yılbaşı gecesinde kanalların yayın akışı vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:01
31 Aralık 2020 yılbaşında hangi programlar yayınlanacak?
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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlarımız yılbaşını evde geçirecek. Bundan dolayı vatandaşlarımız intenet üzerinden yılbaşında dizilerin olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık yılbaşı gecesinde kanalların yayın akışı vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Yılbaşında Diziler Yayınlanacak mı?

Yılbaşı zamanında genellikle kanallarda yılbaşı özel programları yayınlanmaktadır. Kanallarda dizi olacaksa yılbaşına özel bölümler çekilmektedir. Kanallar, vatandaşlarımızın evlerinde keyifli bir yılbaşı geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. 21 Aralık 2020 yılbaşında kanalların yayın akışı belli oldu.

Star TV İbo Show

Star TV’de bu yılbaşında ekranların sevilen programlarının başında gelen İbo Show yayınlanacak. İbo Show programının sunucusu olan İbrahim Tatlıses, sevilen birçok sanatçıyı Star TV ekranlarında bir araya getirecek. İbo Show’un bu yıl ki yılbaşı konukları Hande Yener, Bülent Ersoy ve Seda Sayan olacak. 31 Aralık 2020 yılbaşı gecesi Star TV ekranlarında İbo Show’u büyük bir keyifle izleyebilirsiniz.

Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel Programı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı 31 Aralık 2020 yılbaşı gecesinde Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Bu özel gecede programa konuk oyuncular da dahil edilecek. Programda Pelin Öztekin ve Eser Yenenler’in hazırlamış olduğu Boğaç ve Pelin skeci yayınlanacak. Konuk oyuncular olarak ise Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Koray Avcı, Emircan İğrek ve Hülya Avlar gibi özel isimler katılacak.

Show TV Güldür Güldür Yılbaşı Özel Programı

Geçen sene olduğu gibi bu sene de Show TV ekranlarında Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programı olacak. Yeni yıla bol kahkahalı girmek isteyen herkes Güldür Güldür programını izleyebilir. Güldür Güldür programının yılbaşı özel konukları arasında İsmail Demirci, Olgun Toker, Aslıhan Güner ve Toygan Avanoğlu yer alacak.

Fox TV Sinema Filmleri

Fox TV bu yılbaşında sinema filmlerinin yayınlayarak izleyiciye keyifli anlar yaşatmak istiyor. Ekranda 2 tane birbirinden güzel sinema filmleri olacak. Filmler henüz kesinleşmese de oldukça etkileyici filmler olduğu herkes tarafından tahmin ediliyor.

ATV Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Programı

ATV ekranları yeni yıla özel bir programla giriyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Program yılbaşı gecesinde ATV erkanlarında olacak. Kanalda herkes tarafından izlenen birçok program olduğundan bu programla yılbaşına girmeye karar verildi. Programın yılbaşı özel konukları arasında Burak Kut, Serdar Ortaç ve Emel Müftüoğlu gibi nostalji isimler yer alıyor.

TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye de yılbaşına özel jüri konuklarıyla girecek. Birbirinden önemli isimlerin şarkılar söyleyeceği programda jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Ebru Gündeş olacak.

TRT 1 Kalk Gidelim Yılbaşı Özel Programı

Kalk Gidelim dizisi TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve milyonlarca insan tarafından izlenen önemli bir dizidir. 4. Sezonunda olan dizi, yılbaşıyla birlikte ekranlara veda edecek. Sıcak, tatlı ve hoş bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyenler Kalk Gidelim dizisinin final bölümünü izleyebilir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:01
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıYılbaşı Kanallar
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