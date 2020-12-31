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31 Aralık 2020 Perşembe tv kanallarının yayın akışı ve yılbaşı programları

Yılbaşına saatler kala seyirciler ekranlarda nelerin yer alacağını merak etmeye başladı. Kanalların yılbaşı gecesinde yayın akışında hangi yapımların bulunacağı merak konusu oldu. Yılbaşına özel kanalların yayına soktukları dizi, film, programların hangileri olduğu en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:23
31 Aralık 2020 Perşembe tv kanallarının yayın akışı ve yılbaşı programları
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Yılbaşı gecesinde ekranlarda olan kanalların ne yayınlayacağı merak edilmeye başlandı. Kanalların bu gece için yayına sokacakları dizi, film ve programların neler olduğu seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı.

ATV: Kim Milyoner Olmak İster pek çok ünlü isimleri davet ederek kazanılan paraları yardım olarak bağışlayacak.

Kanal D: Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programıyla ünlü davetlilerle beraber eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Star TV: İbo Show İbo Show'un yılbaşı konukları Seda Sayan ve Bülent Ersoy’la beraber. Müzik şöleni sunacak.

Show TV: Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel eğlenceli skeçler ile kahkahalara boğulacaksınız.

TV 8: O Ses Türkiye Yılbaşı Özel ünlü isimlerle beraber sahnede eğlenceli dakikalar sergileyecek.

TRT 1: Kalk Gidelim Dizi final bölümü ile ekranlarda olacak. Dizide bir sürprizde sizleri beklemekte.

FOX TV: Kılıbık aşırı komik bir film.

31 Aralık 2020 Perşembe ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

31 Aralık 2020 Perşembe Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2- Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan'la Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe 

Show TV yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Milyarder

15:15 Yılbaşı Sürprizi

18.45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kılıbık

31 Aralık 2020 Perşembe TV 8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

20:00 O ses Türkiye Yılbaşı Özel

31 Aralık 2020 Perşembe TRT 1 yayın akışı

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 15:23
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31 AralıkPerşembeFoxATVStarShow
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