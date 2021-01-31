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30 Ocak Cumartesi reyting sonuçları en çok hangi dizi izlendi?

30 Ocak Cumartesi günü ekranlarda birden fazla yapım gösterimdeydi. Bu yapımlar arasından en çok izlenilenlerin hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçlarına göre en fazla izlenilen yapımlar metlik kazanmış durumda.

31 Ocak 2021 Pazar 16:52
30 Ocak Cumartesi reyting sonuçları en çok hangi dizi izlendi?
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30 Ocak Cumartesi günü ekranlarda birbirinden iddialı programlar, diziler ve filmler gösterime girdi.

ATV ekranlarında sabah kuşağında atv'de Hafta Sonu programı yayında olurken akşamsa Kim Milyoner Olmak İster ekranlardaydı.

Kanal D ekranlarında sabah kuşağında Konuştukça programı yayında olurken, akşam kuşağında Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu filmi ekranlardaydı.

Star TV ekranlarında sabah kuşağında Burcu ile Hafta Sonu programı yayında olurken, akşamsa İBO Show ekranlardaydı.

Fox TV ekranlarında dikkat çeken programlar; Mehmet Özer ile Mutfakta ve Fox Ana Haber oldu. Daha sonraysa Sen Çal Kapımı dizisi ekranlardaydı.

Show TV ekranlarında sabah kuşağında Cumartesi Sürprizi programı yayında olurken, akşam kuşağındaysa Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekranlardaydı.

TV 8 ekranlarındaysa Survivor 2021 yeni bölümü ile seyircilerle buluştu.

30 Ocak Cumartesi reyting sonuçları

30 Ocak Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total ilk 10 program

1 Gönül Dağı TRT 1

2 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV

3 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

4 İbo Show Star TV

5 Show Ana Haber Show TV

6 Survivor Tv8

7 Gönül Dağı (Özet) TRT 1

8 Kuzey Yıldızı İlk Ask (Özet) Show TV

9 Sen Cal Kapımı Fox

10 Kanal D Ana Haber Kanal D

AB İlk 10 program

1 Gönül Dağı TRT 1

2 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

3 Gönül Dağı (Özet) TRT 1

4 Survivor Tv8

5 İbo Show Star TV

6 Sen Cal Kapımı Fox

7 Kanal D Ana Haber Kanal D

8 Hava Durumu Kanal D

9 Sen Cal Kapımı (Özet) Fox

10 Karayip Korsanları Dünyanın Sonu (Y.S) Kanal D

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:52
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ATVStarShowFoxReytingDiziFilmProgramKanal D
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