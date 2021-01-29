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30 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı

Pandemi dolayısıyla daha çok bağlı kaldığımız televizyon adeta bir aktivite haline geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla da birleşen bu durum merakla TV' de neler var sorusuna yönlendiriyor. Sizin için haberimizde ünlü televizyon kanallarının yayın akışın hazırladık. Detaylar haberimizde…

29 Ocak 2021 Cuma 22:58
30 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı
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Cumartesi  akşamları tüm aileyi bir araya toplayan canlı yayınlar ve efsane diziler, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı 30 Ocak Cumartesi haberimiz ile sizinle.

 

ATV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Maraşlı

16:00 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

 

KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

23:45 San Andreas: Mega Deprem

 

STAR TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

 

FOX TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

 

TRT 1 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

04:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:20 Işığın Prensesi

06:20 Böyle Bitmesin

08:50 Yedi Numara

09:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:00 3’Te 3

14:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

TV8 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor 2021

Show TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Arıza

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:58
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