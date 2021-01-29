30 Ocak Cumartesi Atv, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı

Cumartesi akşamları tüm aileyi bir araya toplayan canlı yayınlar ve efsane diziler, Kanal D, Star Tv, Fox Tv, TRt 1, TV8, Show TV yayın akışı 30 Ocak Cumartesi haberimiz ile sizinle.
ATV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:00 Maraşlı
16:00 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
23:45 San Andreas: Mega Deprem
STAR TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
FOX TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
16:00 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
04:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:20 Işığın Prensesi
06:20 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:50 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:20 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:00 3’Te 3
14:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
TV8 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor 2021
Show TV 30 Ocak 2021 Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Arıza
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk