30 Nisan 2021 reyting sonuçları Kırmızı Oda mı, Arka Sokaklar mı reyting birincisi kim oldu?

Haftanın son gününün gelmesi ile birlikte reyting sonuçları da merak edilmeye başlandı. Özellikle bu akşam yayınlanan ATV Akıncı, FOX Tv Son Yaz, Kanal D Arka Sokaklar ve TV8 Kırmızı Oda dizilerinin reyting sonuçları merak edilirken 30 Nisan reyting sonuçlarının yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

30 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları araştırmaları devam ederken 30 Nisan reyting sonuçlarının henüz yayınlanmadığı dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte 30 Nisan reyting sonuçları yarın saat 10.00’da yayınlanacak.

Geçen haftanın reyting sonuçları

Total Reyting Sonuçları

1 - Arka Sokaklar

2 - Kırmızı Oda

3 - Esra Erol'da

4 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

5 - Hava Durumu

AB Reyting Sonuçları

1 - Kırmızı Oda

2 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

3 - Son Yaz

4 - Güldür Güldür Show (Özet)

5 - Güldür Güldür Show