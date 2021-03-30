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30 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? ile ilgili yeni ayrıntılar 30 Mart 2021 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 30 Mart 2021 gününe ait Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 00:01
30 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13:00’de ise Doya Doya Modai ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 30 Mart 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.03.2021 00:01
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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