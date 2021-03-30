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30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Birçok kişinin merak ettiği Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 30 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 18:02
30 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13:00’de ise Doya Doya Modai ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 30 Mart 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.03.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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