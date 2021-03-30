30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları

TRT 1 yayın akışı içerisinde 27 Mart Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 27 Mart Cumartesi yayın akışı
04 :35 Işığın Prensesi
06:50 Böyle Bitmesin
09:05 Yedi Numara
10:00 Tozkoparan İskender
11:40 Acemi Anneler
13:30 Keşif- Sinema
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç-Türkiye
22:00 Berat Kadili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Böyle Bitmesin
03:30 Yedi Numara
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi