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30 Mart 2021 Salı günü Show TV yayın akışı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Salı günü Show TV yayın akışı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 30 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 00:01
30 Mart 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
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Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 28.03.2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

Show TV 21 Mart Pazar yayın akışı; 

06:00 Alev Ales

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16:30  Öyle Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

00:15 Kıyametin İşareti

02:15 Ramo

04:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 30.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Show Tv Canlı Yayın AkışıShow Tv
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