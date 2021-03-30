30 Mart 2021 Salı günü Show TV yayın akışı

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 28.03.2021 Pazar Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 21 Mart Pazar yayın akışı;
06:00 Alev Ales
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Kıyametin İşareti
02:15 Ramo
04:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 30.03.2021 00:01