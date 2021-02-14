30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı

Fox TV ekranları yeni bir programa merhaba diyor.isimli program artık her Çarşamba Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Programa WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilecek. Programın sunuculuğunu iseveyapacak. Provizyon Medya’nın yapımcılığında yapılacak olan program oldukça iddialı bir şekilde ekranlara gelecek. Programda sağlık üzerinde faydalı bilgiler verilecek. Programın her Çarşamba saat 13.00’da ekranlarda olması bekleniyor.

30 Dakikada Sağlık programına WhatsApp hattı üzerinden ulaşabileceksiniz. Şu an için böyle bir hat bulunmasa da Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na program sırasında kolaylıkla sorular sorabileceksiniz. Böylelikle sağlık konusunda merak ettiğiniz konuları birinci ağızdan öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik şu numara üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz: 0539 315 03 00