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30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı

Fox TV ekranlarında yeni bir program yayınlanıyor. Sağlık ile ilgili bir program olacak olan 30 Dakikada Sağlık Programı için WhatsApp üzerinden izleyicilerin soruları alınacak.

14 Şubat 2021 Pazar 23:47
30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı
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Fox TV ekranları yeni bir programa merhaba diyor. 30 Dakikada Sağlık isimli program artık her Çarşamba Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Programa WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilecek. Programın sunuculuğunu ise Çağla Şikel ve Osman Müftüoğlu yapacak. Provizyon Medya’nın yapımcılığında yapılacak olan program oldukça iddialı bir şekilde ekranlara gelecek. Programda sağlık üzerinde faydalı bilgiler verilecek. Programın her Çarşamba saat 13.00’da ekranlarda olması bekleniyor.

30 Dakikada Sağlık programına WhatsApp hattı üzerinden ulaşabileceksiniz. Şu an için böyle bir hat bulunmasa da Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na program sırasında kolaylıkla sorular sorabileceksiniz. Böylelikle sağlık konusunda merak ettiğiniz konuları birinci ağızdan öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik şu numara üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz: 0539 315 03 00



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
30 Dakikada SağlıkÇağla ŞikelOsman Müftüoğlu
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