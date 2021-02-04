3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

3 Şubat 2021 tarihinde Miili Piyango Tv’den canlı olarak çekilen Şans topu kazandıracak numaraları belli oldu.
Şanslı numaralar 2-3-7-11-15-4(Joker) olmuştur.
Şans Topu kuralları nedir?
9 farklı ikramiye dağıtılan Şans Topunda oyunsever vatandaşlarımız 1 numara bile bilseler ikramiye kazanabiliyorlar.18 yaşından büyük herkes oynayabiliyor.Her bir kolonun ücreti 2 tl’dir.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Noter ile beraber çekilen tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor.Dünya Piyango Birliğinin belirlemiş olduğu kurallara uygun ve şeffaf bir şekilde Şans Merkezi adlı stüdyoda canlı olarak çekiliyor.
Son Güncelleme: 04.02.2021 01:12