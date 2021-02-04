3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

3 Şubat 2021 tarihinde Miili Piyango Tv’den canlı olarak çekilen Şans topu kazandıracak numaraları belli oldu.

Şanslı numaralar 2-3-7-11-15-4(Joker) olmuştur.

Şans Topu kuralları nedir?

İki farklı sayı kümesinden üst bölümü 1’den 34’e kadar,Alt bölümü ise 1 ile 14 numarasından belirlenen sayıda numara çekilerek belirleniyor.

9 farklı ikramiye dağıtılan Şans Topunda oyunsever vatandaşlarımız 1 numara bile bilseler ikramiye kazanabiliyorlar.18 yaşından büyük herkes oynayabiliyor.Her bir kolonun ücreti 2 tl’dir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Noter ile beraber çekilen tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor.Dünya Piyango Birliğinin belirlemiş olduğu kurallara uygun ve şeffaf bir şekilde Şans Merkezi adlı stüdyoda canlı olarak çekiliyor.