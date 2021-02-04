İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları

Oyunsevenlerin merakla beklediği Şans Topu sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz

04 Şubat 2021 Perşembe 01:12
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
Takip Et:

3 Şubat 2021 tarihinde Miili Piyango Tv’den canlı olarak çekilen Şans topu kazandıracak numaraları belli oldu.

Şanslı numaralar 2-3-7-11-15-4(Joker) olmuştur.

Şans Topu kuralları nedir?

İki farklı sayı kümesinden üst bölümü 1’den 34’e kadar,Alt bölümü ise 1 ile 14 numarasından belirlenen sayıda numara çekilerek belirleniyor.

9 farklı ikramiye dağıtılan Şans Topunda oyunsever vatandaşlarımız 1 numara bile bilseler ikramiye kazanabiliyorlar.18 yaşından büyük herkes oynayabiliyor.Her bir kolonun ücreti 2 tl’dir.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Noter ile beraber çekilen tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor.Dünya Piyango Birliğinin belirlemiş olduğu kurallara uygun ve şeffaf bir şekilde Şans Merkezi adlı stüdyoda canlı olarak çekiliyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Şans TopuMilli Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
Gratis 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası indirimli ürünler listesi 2021
Kırmızı Oda Boncuk öldü mü, ölmedi mi? Boncuk diziye devam ediyor mu? Fragmandaki detay hayranlarını sevindirdi!
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Star TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye devam ediyor mu? Mesut Komser'e ne oldu?
Hangi suçlular ve suçlar af yasası kapsamı dışında kalacak? Af yasası kapsamına girmeyen suçlar belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması arabayı kim kazandı? 1 Ağustos 2019 Fox Tv
Gurbetçi araçlarına verilen 30 günlük süre için 3 aya çıkarıldı
General Motors direksiyonu olmayan ilk otonom aracı Origin'i tanıttı
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.