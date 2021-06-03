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3 Haziran 2021 reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışında birinci kim?

3 Haziran 2021 Perşembe reyting sonuçları gündem oldu. Perşembe akşamları televizyonda yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Camdaki Kız gibi sevilen diziler reyting yarışına giriyor. Dizi seveler Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs kim birinci oldu, Perşembe günü reytinglerde hangi dizi birinci oldu sorularını araştırıyor. 3 Haziran Perşembe reytingleri merakla bekleniyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:45
3 Haziran 2021 reyting sonuçları; Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs reyting yarışında birinci kim?
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3 Haziran 2021 Perşembe gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Perşembe akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Perşembe akşamları televizyonda yeni dizi Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

3 Haziran 2021 Perşembe reyting sonuçları

3 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (27 Mayıs 2021 Perşembe)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 27 Mayıs Perşembe günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oldu. AB grubunda ise Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız zirvedeydi. Reytinglerde AB ve ABC ile tüm gruplarda ilk 10’a giren yapımlar ise şu şekilde;


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:45
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