İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 3 Haziran 2021 tarihli Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 03-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:33
3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 İtalya Kupası Magazin

09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları 

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor manşet (Canlı)

12:30 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

12:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 Özel Dosya

13:55 Hava Durumu

14:00TBMM TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Spor Merkezi (Canlı)

16:55 2020-2021 Sezonu ING Basketbol Süper Ligi Play OFF Final Karşılaşması '' Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko'' (Canlı)

19:00 Milli Maç Özel (Canlı)

19:55 A Milli Futbol Takımı Hazırlık Karşılaşması '' Türkiye - Moldova'' (Canlı)

22:00 Milli Maç Özel (Canlı)

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:33
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Baht Oyunu dizisi jenerik şarkısına büyük ilgi
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Zeynep Anıl Tatdıran kimdir? Zeynep Anıl Tatdıran nereli, kaç yaşında? Zeynep Anıl Tatdıran hangi projelerde yer aldı?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Didem Arslan Yılmaz Faruk Ünür olayı nedir?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor
3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışında ne var?
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın yer aldığı diziler
3 Haziran 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş yaşı ve oynadığı diziler
Yeni Hayat dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ne? Burak Tozkoparan oynadığı diziler
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini kim canlandırıyor? Osman Sonant biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisindeki Cüneyt karakteri kimdir? Barış Bağcı nereli, yaşı kaç?
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Baraj dizisinde Ayşe karakterine Hira Su Yıldız hayat veriyor
Emekli olurken 1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları nelerdir?
SGK girişi olanlara en hızlı emeklilik için yöntemler 3 Haziran 2021 Perşembe
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1477 TL'lik nakit ve gıda yardımı başvuru şartları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşlarında 355 TL intibak zammı
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.