İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında neler var?

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Perşembe TRT 1 yayın akışında neler var? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 03.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 03:02
3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında neler var?
Takip Et:

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

05:40 VUSLAT

09:00 DR. HALİT YEREBAKAN HAYATIN RİTMİ

10:15 TÜRKAN HANIM’IN KONAĞI

12:00 KALK GİDELİM

14:00 EZGİ SERTEL İLE FAZLASI ZARAR

17:00 ANNELER

19:00 ANA HABER (CANLI)

20:00 BİR ZAMANLAR KIBRIS

00:15 ORGANİZE İŞLER

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 03.06.2021 03:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu,model Cansu Güney kimdir? Cansu Güney nereli, kaç yaşında? Cansu Güney hangi projelerde yer aldı?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Fırat Çöloğlu kimdir? Çöloğlu hangi dizilerde oynadı ?
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu
Stajyer filmi konusu nedir? Stajyer filmi hangi kanalda yayınlanacak? Stajyer filmi oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kanal D 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
3 Haziran 2021 Perşembe Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
3 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışında neler var?
3 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Kanal 7 3 Haziran 2021 Perşembertesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV 8'de 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Rüyada kedi görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kedi görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Türkan Hanım’ın Konağı 187. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Sadakatsiz Derin kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Sezen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu, öldü mü?
Altın ne kadar oldu? 3 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 3 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı nedir? Cansın Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Baht Oyunu Bora kimdir, gerçek adı nedir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 3 Haziran 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.