İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

3 Haziran 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Haziran 3 Perşembe günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:06
3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında  3 Haziran 2021 Perşembe yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor.  3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 AŞK-I MEMNU

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 CAMDAKİ KIZ

00:15 YERLİ DİZİ

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında  3 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Camdaki Kız dizisi ekranlara geliyor.  3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D  3 Haziran 2021 Perşembe dizi yayın akışında Camdaki Kız dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında  3 Haziran 2021 Perşembe günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Güncel Yayın AkışıKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Cengiz Demir Öztürk kimdir ? Hangi dizi ve Filmlerde Rol aldı ?
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
Yunus Emre Kılınç kim, kaç yaşında? Yunus Emre Kılınç hayatı
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
ATV Baş Belası dizisi ne zaman başlayacak? Baş Belası konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Show TV Kahraman Babam ne zaman başlıyor? Kahraman Babam dizisi konusu ve oyuncuları
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?
Breeders dizisi yeni sezonu olacak mı?

Popüler Haberler

3 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Masum 439.bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu'in hayatı!
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı!
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
BİM Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri ve kullanıcı yorumları
Masum 438. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Haziran 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Fox TV 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
2021 Yaz tatilinin başlama tarihi ne oldu? 2020-21 Okullar ne zaman kapanıyor?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 1 Haziran 2021 Salı Kanal D dizi, film ve programları
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
AGİ ödemesi kimlere veriliyor? 2021 Asgari geçim indirimi destek şartları
Tiyatrocu Dilan Demircioğlu kimdir? Dilan Demircioğlu nereli, kaç yaşında? Dilan Demircioğlu hangi projelerde yer aldı?
Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2021 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Diego Costa kimdir? Diego Costa kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2021 stajyer maaşı devlet katkısı
18 Haziran'da okullar tatil mi olacak, canlı dersler devam edecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.