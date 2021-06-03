İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Perşembe günü Star TV yayın akışı haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 03.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:03
3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
Takip Et:

Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 3 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

13:15 GERÇEĞİN PEŞİNDE

16:15 GÜZEL KÖYLÜ

18.30 STAR HABER

20:00 AKREP

00:15 ÇEMBER

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Akşam kuşağında ise Akrep dizisi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 03.06.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Maraşlı dizisi final mi yapıyor? ATV Maraşlı dizisinden üzen haber
Maraşlı dizisi final mi yapıyor? ATV Maraşlı dizisinden üzen haber
Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?
Nurdan Paksoy kimdir, kaç yaşındadır? Nurdan Paksoy nerelidir?
Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?
Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?
Deniz Gül Demirbilek kimdir? Nerelidir? Deniz Gül Demirbilek kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

3 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
3 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
4 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Haziran Cuma at yarışı programı
5-6 Haziran Cumartesi Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Operasyon 41 Programı yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Rüyada fındık ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sadakatsiz 31. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Kuruluş Osman 62. Bölüm Fragmanı – 8 Haziran 2021 Çarşamba
Sadakatsiz 32. bölüm fragman izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba yeni bölüm fragmanı
MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sevindiren haber! Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı yapacağını duyurdu
MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hepsi Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Maraşlı dizisi final mi yapıyor? ATV Maraşlı dizisinden üzen haber
Bugün kimin maçı var? 3 Haziran 2021 Perşembe TV'de spor ekranı
TV 8 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Rüyada hamile görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile görmek anlamı, tabiri nedir?
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.