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3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 yayın akışı

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Perşembe günü Kanal 7 yayın akışı hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 03.06.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:01
3 Haziran 2021 Perşembe günü Kanal 7 yayın akışı
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 3 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

06:30 KANAL 7'DE SABAH

07:45 SEFİL BAYKUŞ

09:30 MUHABBET KAPISI

12:00 TATLI BELA

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:15 SENSİZ OLMAZ

23:20 EN GÜZEL RÜYA

01:30 AH KALBİM

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 3 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 3 Haziran 2021 Perşembe günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 3 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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