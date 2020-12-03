3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef’in yeni bölümünde çekimler, 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları menüde yer alan yemekleri konuklara sundu.
Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Masterchef’te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan çıkacak eleme adayı henüz belli olmadı. Kırmızı takım yarışmacılarının oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim arkadaşlarının oyuyla eleme potasına gidecek.
Son Güncelleme: 04.12.2020 00:25