3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef’in yeni bölümünde çekimler, 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları menüde yer alan yemekleri konuklara sundu.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef’te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Masterchef’in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel bir oyun düzenlendi. İstanbul Bağcılar’da yer alan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen oyunda, konuklara menüde yer alan Kremalı Dağ Mantarları Çorbası, Izgara Kabak Mozarella Rulosu, Kroket Tabağı, Fırında Dana Fileto ve Orman Meyveli Magnolia sunuldu. Konukların verdiği oylarla, dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan çıkacak eleme adayı henüz belli olmadı. Kırmızı takım yarışmacılarının oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim arkadaşlarının oyuyla eleme potasına gidecek.