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3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasının 3 Aralık'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve 1.eleme adayının kim olduğu ortaya çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, 3 Aralık Engelliler Haftası'na özel olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşmişti.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:40
3 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 1. eleme adayı kim oldu?
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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef’in yeni bölümünde çekimler, 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel olarak Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları menüde yer alan yemekleri konuklara sundu.

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef’in yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük finale adım adım yaklaşılırken, 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel bir oyun düzenlendi. İstanbul Bağcılar’da yer alan Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen oyunda, konuklara menüde yer alan Kremalı Dağ Mantarları Çorbası, Izgara Kabak Mozarella Rulosu, Kroket Tabağı, Fırında Dana Fileto ve Orman Meyveli Magnolia sunuldu. Konukların verdiği oylarla, dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

Masterchef’te haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Mavi takımın kazandığı dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan çıkacak eleme adayı henüz belli olmadı. Kırmızı takım yarışmacılarının oynayacağı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında bir isim arkadaşlarının oyuyla eleme potasına gidecek.



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef3 AralıkEngelliDokunulmazlıkMavi Takım
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